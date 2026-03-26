ＭＬＢ公式サイトは２５日（日本時間２６日）に同サイトのスタッフ５７人の投票による今季の地区シリーズ、地区優勝、ワールドシリーズ（ＷＳ）優勝チームの予想を発表した。ア・リーグ東地区はブルージェイズの連覇を予想。先発右腕シース、岡本和真内野手（２９）の獲得評価。ＦＡ移籍したビシェットの穴は大きいが「才能豊かな選手をそろえて埋められる」とした。ア・リーグ中地区はタイガース。２年連続サイ・ヤング賞の