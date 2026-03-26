円安と円高では経済はどう変わるの？円安と円高のメリット・デメリット 円安と円高のメリット・デメリット 「円の為替レート」の比較対象は米ドルかユーロです。これは米ドルやユーロが、各国の貿易取引では「中間の通貨」として各国間に介在するため、これら通貨との比較が非常に重要だからです。 たとえば、トヨタは2022年に国内で約265万台のクルマを生産し、うち167万台（約63％）を輸出し、アジア、北米