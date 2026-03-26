子ども部屋のコーディネートは子どもに「3択」で選ばせた方が良い理由 子ども部屋のコーディネートは、「3択」方式で相談 子どもには「3択」方式がおすすめ 前項のインテリア同様、子ども部屋のコーディネートは、子どもに任せたほうが、愛着を抱きやすくなります。居心地がよいリラックスできる空間があることで勉強への取り組み方も変わる可能性があります。 ただ、小さな子どもの場