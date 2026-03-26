臨終の立ち会いで行うこと 親の最期を看取る 臨終に立ち会う 医師による死亡判定が下されたら、その場にいる人で故人の唇を湿らせ、末期の水を取ります。たいていは、その後に家族だけで過ごせる時間があります。心を落ち着かせ、故人との別れの時間を過ごします。 しばらくすると看護師が清拭や衛生処置などを行うので、遺族と関係者は病室を出ることが多いようです。すぐに駆けつけて欲しい人がいる場合は、このときに連絡