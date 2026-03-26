よくあるダイエットの失敗談！ぽっこりお腹になってしまう原因 体幹を鍛えるメリット:よくあるダイエットの失敗談 よくあるダイエットの失敗談 体脂肪を減らしてもお腹は痩せてくれない 体脂肪は減らせばダイエット成功！そう考えている人は多いのではないのでしょうか。しかし、体脂肪を減らしただけでは、ぽっこりお腹を引き締めることができません。それは、体幹を鍛えられていないからです。 なぜダイエットにも体幹