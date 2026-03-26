サンディエゴ・パドレスはどんなチーム？ サンディエゴ・パドレスは、1969年創設のナショナルリーグ西地区に所属する球団だ。 同地区には大谷翔平が所属するドジャースもおり、近年は激しい優勝争いを繰り広げている。 地区優勝はこれまでに5回（1984年、1996年、1998年、2005年、2006年）を記録している。 リーグ優勝は2回（1984年、1998年）で、ワールドシリーズ制覇はまだ達成していな