今週末にかけては、桜の満開ラッシュになりそうです。26日(木)には岐阜で、27日(金)には高知、名古屋、東京で、28日(土)には広島で、29日(日)には京都で桜が満開となる予想です。関東以西の所々で桜が見頃を迎えますが、なかなか安定した晴天とはならないでしょう。今週末は関東〜九州では桜が続々と見頃に昨日25日(水)は岡山、高松、水戸、銚子で桜が開花し、桜の開花ラッシュとなりました。今週末にかけては、桜の満開ラッシュに