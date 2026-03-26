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米株価指数先物プラス転換米イラン戦争終結への期待と懸念が交錯 東京時間09:33現在 ダウ平均先物JUN 26月限46722.00（+11.00+0.02%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6643.25（+2.50+0.04%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24389.75（+22.00+0.09%）