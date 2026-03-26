ウクライナ軍がロシアのプリモルスク港とウスチルガ港など、主要な石油輸出港を攻撃し、輸出の４０％が停止した。ホルムズ海峡が実質的に閉鎖されているなか、世界的な供給ひっ迫を後押ししている。また、ロシア国内の報道によると、プリモルスク港とウスチルガ港を標的としたドローンがロシア上空ではなく、ポーランドやリトアニア、ラトビア、エストニアを経由して飛来した可能性がある。ポーランドやバルト