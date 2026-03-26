フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・前８時１４分）が２７日に最終回を迎える。最後の木曜日の放送となった２６日は、ＭＣで俳優の谷原章介がコメンテーターを務めるタレントの遥洋子、ジャーナリストの峯村健司氏へ「木曜コメンテーターの峯村さん、遥さん、ホント、ありがとうございました」と感謝すると、２人へ「あと３秒ありますよ」とコメントを促すむちゃぶりを敢行。これにスタジオは和やかな大爆笑に