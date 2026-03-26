前ヤクルト監督の高津臣吾氏（５７）が２６日、フリーキャスターの山本萩子とともに都内の「ＴＯＲＡＮＯＭＯＮＨＩＬＬＳＣＡＦＥ」で「ＭＬＢＢＲＥＡＫＦＡＳＴＣＬＵＢ」メディア発表会に出席した。昨季までヤクルトで監督、選手の間柄だった村上宗隆内野手（２６）が今季からホワイトソックスに移籍。自身もホワイトソックスＯＢの高津氏は今季の展望を聞かれると「ドジャースを応援していないわけじゃないですけ