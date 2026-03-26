将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第7局が26日午前9時、前日から行われている大阪府高槻市の「関西将棋会館」で再開された。前日、174分の長考に沈んだ永瀬が選んだ封じ手は「△3八馬」。この手を見た立会人の桐山清澄九段（78）は「苦しいですね」と対局を見守った。藤井が桂馬を得していることに対し、永瀬は