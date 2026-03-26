今季の開幕投手を務めるDeNA・東克樹投手（30）がヤクルトとのシーズン開幕戦を翌日に控えた26日、本拠・横浜スタジアムで登板前日の調整を行った。練習前に報道陣の取材に応じ、大一番が目前に迫る心境を「今年もまた始まるなという気持ちが一番強い。緊張はない。どちらかというと楽しみの方が大きい」と明かした。オープン戦の最終登板となった20日の西武戦は6回1/3で2安打2失点（自責点1）という好内容で「しっかり前回