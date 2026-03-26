俳優の鈴木福（21）が26日までに自身のインスタグラムを更新。番組の卒業を報告した。「明日でついにパーソナリティとしての出演はラスト！楽しんできます！！」と書き出した鈴木。26日の放送を持って3年間のレギュラー出演を終えた「ZIP!」でのオフショットをアップした。「初回の僕と、最新の僕！」とつづって比較写真を披露。「みんな朝から観てください！」と伝えた。ファンからは「今の方が若く見える」「福くんも最