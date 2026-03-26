第９８回選抜高校野球大会第８日の２６日、第１試合に登場した大垣日大（岐阜）のアルプス席では、昨春の甲子園でプレーした愛知学院大１年の山口誠之助さん（１８）が、グラウンドで躍動する後輩たちの姿に目を細めた。昨春の大会では１番・中堅手として出場したが、初戦で西日本短大付（福岡）に敗れた。悔しさを胸に、部活動を引退するまで後輩たちと練習を重ねた。一緒に打撃練習に励んだ竹島黎乃選手が初回に先制の本塁打