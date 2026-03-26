歌手華原朋美（51）が26日までにインスタグラムを更新。長男が保育園を卒園したことを報告した。華原は「私の息子が卒園しました」と、スーツ姿の長男の写真を公開。「当たり前ですが私にとって息子は本当に大切な存在です。シングルマザーとして仕事もしながら息子の成長を楽しませて頂いています」とつづり、「優しくて最高の主治医の先生様と看護師の方々に助けられながら息子が元気に産声をあげて生まれてきた日は今でも忘れま