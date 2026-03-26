東レは３日続伸。２５日取引終了後、今後の経営方針を発表した。２０５０年に目指すビジョン「ＴＯＲＡＹＶＩＳＩＯＮ２０５０」を設定し、脱炭素やリサイクル、半導体、宇宙・防衛、ヘルスケアなど多様な領域で事業展開していく将来図を示した。また、この実現に向けて長期経営方針「ＴＯＲＡＹＣｈａｌｌｅｎｇｅｓ２０３５」と中期経営課題「ＩＧＮＩＴＩＯＮ２０２８」を策定。ビジネスモデルの転換やサプライチェ