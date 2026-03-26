ＷｉｌｌＳｍａｒｔが大幅続伸。２５日の取引終了後に中期経営計画を発表しており、内容をポジティブに受け止めた投資家の買いが優勢となっている。３０年１２月期に売上高を３０億円（２５年１２月期は８億５００万円）、営業利益を３億５０００万円（同２億８３００万円の営業赤字）とする目標を掲げた。交通系に強みを持つＤＸ支援企業のウィルスマは取引社数を３０年度に２５年度の３倍以上に拡大させ、自社のパッケӦ