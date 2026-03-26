エーアンドエーマテリアルは高い。２５日取引終了後、２２０万株（自己株式を除く発行済み株数の２８．３６％）を上限に２６日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で自社株を取得すると発表。これが好感されている。 買い付け価格は２５日終値の１３６５円。東証の自己株式立会外買付取引情報によると、Ａ＆ＡＭは予定通り買い付けを実施し、２１５万株を取得した。 出