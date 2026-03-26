児玉化学工業が大きくマドを開け急上昇。前日は１０００円トビ台に位置していたが、きょうは一気に１２００円台で寄り付く異彩人気となった。その後は目先筋の利食いで上げ幅を縮小しているものの、１１００円近辺で強調展開を維持している。 プラスチック成形加工メーカーで、自動車業界向け内外装部品などのＯＥＭメーカーとしても高実績を誇る。金属加工会社のＭ＆Ａによる業容拡大効果でトップ