日東精工は２月１０日、２８年１２月期を最終年度とする３カ年の中期経営計画を策定したと発表。連結売上高目標は６３２億円（２５年１２月期実績は５０２億３８００万円）、連結営業利益目標は６０億円（同３４億３１００万円）に設定している。 中期計画は「事業拡大戦略」「環境戦略」「人財戦略」「財務戦略」を前計画より継承・深化させ、４つの戦略すべてが収益力の源となるよう推進する方針。主力のファスナー