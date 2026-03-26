キオクシアホールディングスが軟調推移。米ベインキャピタルと東芝が保有する株式の一部を売却していたことが２５日の取引終了後に明らかになった。同日には子会社のキオクシアが台湾の半導体メモリーメーカーであるナンヤ・テクノロジー（南亜科技）の第三者割当増資を引き受け、ＤＲＡＭの長期供給契約を締結すると発表したものの、株式の需給動向を懸念した売りが優勢となったもよう。前日の米