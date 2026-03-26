デ・ウエスタン・セラピテクス研究所は堅調な値動き。２５日取引終了後、千寿製薬（大阪市中央区）と資本・業務提携すると発表した。眼科領域に強みを持つ千寿製薬と関係強化を図ることで、緑内障治療剤「Ｈ－１３３７」の国内での開発を進めていく狙いがある。千寿製薬を引受先とする第三者割当増資により、約２億円の出資を受け入れる。これが材料視されている。 出所：MINKABU PRESS