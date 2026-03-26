明治ホールディングスは軟調。２５日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について純利益を５４０億円から３６５億円（前期比２８．１％減）へ下方修正すると発表した。中国子会社における固定資産の減損損失や構造改革に伴う損失を計上するため。これが嫌気されている。 出所：MINKABU PRESS