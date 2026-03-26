クイズを通して大切な知識を覚えていただきたい「防災クイズ」のコーナーです。防災士の資格を持つ前田アナウンサーです。 【写真を見る】【防災クイズ】2024年に全国で起きた火災のうち、原因で最も多かったのは？（1）たき火（2）たばこ（3）電気機器 （前田唯アナウンサー）1年前、岡山市南区で大規模な山林火災が発生し、記録が残る1965年以降で県内最大の被害となりました。原因は「たき火」だと分