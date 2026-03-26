ブロンコビリーは4月1日、ステーキハウス ブロンコビリーにて展開している「新鮮サラダバー」を40年ぶりに刷新し、「ブロンコビュッフェ」として提供を開始します。■オリジナルカリーや炭火炙りの焼き芋も登場同メニューは、16時から閉店までのディナータイム限定で提供する食べ放題ビュッフェ。単品のメインメニューに、「魚沼産コシヒカリセット」、「こだわりのパンセット」、「サラダビュッフェセット」を付けることで楽しめ