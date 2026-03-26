レスポートサック ジャパンは3月18日、2026年Springコレクションを発売しました。■デビュー時に展開していたポーチアイテムが期間限定で復活ニューヨーク発のバッグブランド「LeSportsac（レスポートサック）」の超軽量シリーズ「Essential（エッセンシャル）」は2026年、コレクションデビューから10周年を迎えます。「Essential Collection」は衣料品にも使われる軽量素材マイクロリップストップナイロンと、耐久性に優れたオリ