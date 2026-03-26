コーセーコスメポートは3月19日、天然・植物由来成分に着目した、ボタニカルヘアケアブランド「サロンスタイル ビオリス」より、花々のエネルギーで潤ったツヤめく髪を叶える新ボタニカルヘアケアシリーズを新発売しました。発売に伴い、 2024年から引き続きミューズとして俳優の橋本環奈さんを迎え、新TVCM を作成。橋本さん出演の新TVCM「秘密は花蜜。」篇は同日、全国にて放映を開始しました。■天然花蜜と花々のエネルギーがも