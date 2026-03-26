脊柱管狭窄症の治療効果を高め、再発を防ぐためには、日常生活の習慣を見直すことが欠かせません。運動や姿勢だけでなく、体重管理や食生活、喫煙習慣なども症状に影響を与えることが知られています。医療機関での治療と並行して、自分自身でできる取り組みを続けることが重要です。 監修医師：松繁 治（医師）経歴 岡山大学医学部卒業 / 現在は新東京病院勤務 / 専門は整形外科、脊椎外科 主な研究内容・論文 ガイドワイヤ&