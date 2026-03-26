TIAの症状が現れた場合、たとえ短時間で消失しても迅速な対応が求められます。適切な初期対応が、その後の予後を大きく左右するためです。ここでは、症状が現れたときの具体的な行動指針、救急車を呼ぶべきタイミング、受診する診療科や初期検査の内容について、緊急時に役立つ実践的な情報を詳しく解説します。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック） 鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック