BAKEが運営する焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」は4月1日より、ブランド誕生10周年を記念した特別プロジェクトの第2弾として、サンリオのキャラクター「ハローキティ」とのコラボレーション企画を実施します。■3種のコラボパイ入りのセットBOX同コラボでは、「ハローキティ」の特別グッズを添えたセットBOXを3種、「ハローキティ」の世界観を取り入れたフィナンシェ缶1種の全4種の商品を、順次展開します。セットBO