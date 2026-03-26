腎機能がかなり低下した段階では、透析療法や腎移植といったより専門的な治療が必要になってきます。それぞれの治療法には特徴があり、患者さんの生活スタイルや身体の状態に応じて最適な方法を選ぶことが大切です。透析療法の種類や腎移植という選択肢について、具体的な内容をご紹介します。 監修医師：井筒 琢磨（医師）江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科） 2014年 宮城県仙台市立病院 医局 2016