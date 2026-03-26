マイアミ・オープン大会期間：2026年3月23日～2026年3月30日開催地：アメリカ マイアミコート：ハード（屋外）結果：[シモーネ ボレリ / アンドレア ババソリ] 2 - 1 [クリスチャン ハリソン / ニール スクプスキ] 試合の詳細データはこちら≫ マイアミ・オープン第9日がアメリカ マイアミで行われ、男子ダブルス準々決勝で、第7シードのシモーネ ボレリ / アン