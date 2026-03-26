E-VENTは4月18日〜5月10日、「大ヤンキー展」を、東京・北千住マルイ7階のイベントスペースにて開催します。■前回の約3倍の開催規模で新作展示や体験も同イベントは、「ヤンキー文化」をテーマにした体験展示で、今年2月に大宮マルイにて第一回目を開催。専門家監修による「変形学生服」や「特攻服」「単車」の実物展示や、細部までこだわり抜いて完全再現された「ヤンキーの部屋」を展開する内容となっています。今回は、会場ス