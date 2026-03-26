ダイアナが展開するレディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」は3月26日、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、今年25周年を迎えた世界的大人気作品『ハリー・ポッター』とのコラボレーションアイテムの新シリーズを発売します。■今年も「バタービール・シーズン」がやってきた！第一弾では映画『ハリー・ポッターと賢者の石』、第二弾では『ハリー・ポッ