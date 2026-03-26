スコットランド代表MFスコット・マクトミネイ（ナポリ／イタリア）が、トレーニングを欠席したようだ。25日、スコットランドメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在29歳のマクトミネイはマンチェスター・ユナイテッドの下部組織出身で、トップチームでも通算255試合出場で29ゴール8アシストを記録。そして、2024年8月にナポリに完全移籍し、今季もここまで公式戦36試合出場で11ゴール4アシストという成績を残している。