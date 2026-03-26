アンジェ・ポステコグルー氏が、母国オーストラリア『SEN』のインタビューに対応。自身の今後と古巣に言及した。現在60歳のポステコグルー氏は、オーストラリア代表、横浜F・マリノス、セルティックなどを経て、2023年夏にトッテナムに就任。１年目はプレミアリーグ５位に導いたものの、２年目はヨーロッパリーグ制覇を成し遂げた一方で17位に沈み、解任された。その後、今季の開幕直後にノッティンガム・フォレストの監督に