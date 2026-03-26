日本代表のFW中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）は、所属クラブでの葛藤を払拭すべく代表での活躍を誓う。日本代表は25日、キリンワールドチャレンジ2026 スコットランド代表戦に向け、グラスゴーで練習を行った。同練習後、メディア対応に応じた中村は「こういう時期に代表があって、自分のコンディションもモチベーションもガンッと上がる気がするので良かったですね」と、心待ちにしていた代表での活動を心から楽し