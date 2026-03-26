【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ふみのが、J-WAVE『GURU GURU!』内『GRUUVE BUNCH』にて木曜ナビゲーターを担当することが決定した。 ■“デビュー直後としては異例”の注目を集めるふみの 1月11日に、ちゃんみなが主宰するセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」第1弾アーティストとしてデビューしたシンガーソングライター・ふみの。 デビュ