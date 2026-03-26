26日10時現在の日経平均株価は前日比286.26円（0.53％）高の5万4035.88円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は577、値下がりは934、変わらずは69と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を192.53円押し上げている。次いで東エレク が47.13円、フジクラ が46.13円、ダイキン が20.06円、レーザーテク が19.12円と続く。 マイナス寄