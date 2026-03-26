26日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝159円47銭前後と、前日午後5時時点に比べ34銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円32銭前後と24銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース