中国・海南省で開催中のボアオ・アジアフォーラム2026年年次総会で、国務院元副秘書長で国家データ専門家諮問委員会主任、中国工業経済学会名誉会長の江小涓（ジアン・シャオジュエン）氏が「中欧協力で現在最も差し迫っているのはサッカーだ」と述べた。この発言は、イタリア経済発展省の元副大臣で、ニューヨーク大学（上海）金融学特任教授のミケーレ・ジェラチ氏が「中欧はどのように協力を強化できるか」という点に言及した際