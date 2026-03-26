ロシアのペスコフ大統領報道官は現地時間3月25日、「ウクライナ問題に関するそれぞれのラウンドの交渉は、解決策の合意に近づいている。ロシアと米国によるウクライナ問題をめぐる接触は継続しており、米側からウクライナとの交渉の進展に関する情報を受け取っている」と説明しました。ペスコフ報道官は、「ロシアは議会レベルを含むあらゆる形式のロシアと米国との対話の回復を歓迎する。このことは両国の利益に合致する」と強調