第９８回選抜高校野球大会第８日の２６日、第１試合に登場した山梨学院（山梨）のアルプス席では、唯一の応援団員、藤巻好加さん（１７）が力強く声援を送った。もう１人の応援団員が今春卒業し、今大会から１人になった。「２人の時のパワーに引けを取らないように」と、冬場から筋力トレーニングや腹式呼吸での発声練習を繰り返してきた。先輩たちから受け継いだ紅白の着物と紫のはかま姿の藤巻さんは「団長のパワーを引き