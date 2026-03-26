大阪府内の市街地で３月中旬以降、シカが相次いで目撃されており、大阪市が２５日、１頭を市内で捕獲した。奈良公園（奈良市）から来た可能性があるが、奈良県の山下真知事は「受け入れは難しい。奈良公園に放つなどの対応はできない」と説明。大阪市によると、府内の施設が受け入れに前向きな姿勢を示しているといい、調整を進めている。出没しているシカは、少なくとも２頭以上いることがわかっている。大阪市などによると、