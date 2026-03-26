「キネマの神様」や「楽園のカンヴァス」などで知られる人気作家・原田マハ（63）の映画監督デビュー作「無用の人」が2027年1月にビターズ・エンドの配給で公開されることが決まり、合わせてメインキャスト4人の情報が3月26日解禁となった。作品は講談社文庫「あなたは、誰かの大切な人」に収録された一編「無用の人」を原作に、同タイトルのまま原田が自ら脚本・監督に挑んだ意欲作。主人公の聡美が監視員として勤める美術館