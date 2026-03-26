広島市の平和記念公園広島市にある平和記念公園周辺の高潮対策案がまとまり、国土交通省中国地方整備局の有識者委員会が26日、同整備局に提言書を提出した。二つの川が近くを流れるため台風での浸水リスクがあり、委員会は公園のかさ上げなど対策を議論してきた。同整備局によると、早ければ2026年度から工事を始める。提言には、原爆ドーム南側の一部かさ上げや、護岸新設などの方針が盛り込まれた。公園周辺は「歴史的、文化