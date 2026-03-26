住宅の無料点検を装い「屋根が古くなっている」などと告げて住人の不安をあおるいわゆる「悪質リフォーム詐欺」事件の検挙数が去年1年間に全国で83事件に上り過去最多となったことが分かりました。住宅の無料点検を装い「屋根や水道管が古くなっている」と告げて、住人の不安をあおったうえで、本来必要のない工事を行い高額な料金を請求するいわゆる「悪質リフォーム詐欺」事件の検挙数が去年1年間に全国で83事件に上り、前の年よ