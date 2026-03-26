姉妹音楽ユニット「チャラン・ポ・ランタン」の小春（37）が26日、インスタグラムを更新。第2子となる男児を出産したことを報告した。小春は「3月17日、無事産まれました！3539g深音の弟輝音（Teo：テオ）です」と生まれたばかりの次男と長男が並んだ写真などを公開。「産声を聞けた時今までの色々が滝のように流れてきて2人で大泣きでした」と感動を振り返った。続けて「深音の時とは全然違う新生児。こんなに赤ちゃんて動