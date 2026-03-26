世界選手権フィギュアスケートの世界選手権は25日、チェコ・プラハで女子ショートプログラム（SP）が行われ、坂本花織（シスメックス）が79.31点で首位、千葉百音（木下グループ）が78.45点で2位、アンバー・グレン（米国）が72.65点で3位となった。記者会見でトップ3選手が見せた敬意の光景が注目を集めている。会見を終えた坂本、千葉、グレンの3選手。千葉とグレンが抱擁を交わし、坂本がそれを見守る姿や、グレンが坂本の